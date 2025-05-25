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Врач Кондрахин рассказал, при каких болезнях постоянно клонит в сон

При ощущении постоянной усталости следует обратиться к терапевту, рекомендовал эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru настоятельно рекомендовал людям, которые испытывают хроническую усталость или постоянную сонливость, обратиться в больницу.

«Дело в том, что хроническая усталость и сонливость могут быть проявлением разных заболеваний. В частности, речь идет об анемии, об онкологии, о нарушении работы сердечной мышцы, о сахарном диабете, какой-либо вирусной болезни и других», — сказал Кондрахин.

«Еще сонливость, к примеру, может сигнализировать о гипотиреозе. Это заболевание щитовидной железы, при котором организму не хватает гормонов. В результате энергетика и работоспособность человека падает», — добавил врач.

Он рекомендовал при хронической усталости или сонливости обратиться к терапевту.

«Всегда начинаем с терапевта, потому что это врач общей практики, и он сможет разобраться, куда в дальнейшем направить пациента. Если анализ крови покажет, например, анемию, то тогда лечение и окончится в кабинете терапевта. Если что-то другое, при необходимости направить к специалисту», — подытожил Кондрахин.

Ранее врач-терапевт Екатерина Мымрина рассказала, что если человек просыпается уже уставшим, чувствует упадок сил в течение дня и стремится скорее «отключиться» вечером, это может быть не просто возраст или лень, а сигнал организма о серьёзных сбоях.