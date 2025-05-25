Врач Кондрахин рассказал, при каких болезнях постоянно клонит в сон

«Всегда начинаем с терапевта, потому что это врач общей практики, и он сможет разобраться, куда в дальнейшем направить пациента. Если анализ крови покажет, например, анемию, то тогда лечение и окончится в кабинете терапевта. Если что-то другое, при необходимости направить к специалисту», — подытожил Кондрахин.