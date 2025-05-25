В Красноярске объявлен тендер на реставрацию здания Органного зала — бывшего католического костела

Красноярская краевая филармония объявила о проведении тендера на реставрацию исторического здания, в котором расположен Органный зал — ранее здесь находился римско-католический костел.
Информация о соответствующей закупке появилась 23 мая на портале государственных закупок.
Целью филармонии является сохранение объекта культурного наследия регионального значения и его гармоничная адаптация к современному городскому пространству.
Согласно конкурсной документации, победителю торгов предстоит провести комплексную оценку состояния здания и определить перечень необходимых реставрационных работ.
Помимо этого, подрядчик будет обязан получить положительное заключение государственной экспертизы и разработать проект реставрации Органного зала, включающий в себя археологические и инженерные изыскания.
Особое внимание в проекте должно быть уделено необходимости размещения на фасаде реставрируемого здания восстановленных ранее скульптур апостолов и Христа.
Начальная стоимость контракта составляет 18 миллионов 145 тысяч рублей. Подготовка проектной документации должна быть завершена до конца 2026 года.
Стоит отметить, что ранее Красноярский краеведческий музей уже проводил работы по реставрации старинных икон.