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Цены на электричество повысят с 1 июля — новые тарифы

С 1 июля этого года тарифы на электроэнергию для населения в России будут увеличены.

Источник: ДЕЙТА

Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, сообщает ИА DEITA.RU.

Индексация тарифов также запланирована на 2026, 2027 и 2028 годы. По словам парламентария, с 1 июля этого года тарифы вырастут на 12,6%, с июля 2026 года — на 9,3%, с 1 июля 2027 года — на 6,9%, а с июля 2028 года — на 4,9%. Такие прогнозы приводит Минэкономразвития России, отметил депутат.

Как оказалось, увеличение стоимости связано с ростом инвестиций в строительство новых электростанций и повышением тарифа на передачу электроэнергии, пояснил Кошелев.

По его словам, в 2024 году 54% территориальных сетевых организаций не имели инвестиционных программ развития и не соответствовали требованиям по надежности электроснабжения. В связи с этим было принято решение сократить число ТСО и установить для них строгие критерии соответствия. Так, с 2022 года количество таких организаций уменьшилось с 1683 до 619.