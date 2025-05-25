Цены на электричество повысят с 1 июля — новые тарифы

По его словам, в 2024 году 54% территориальных сетевых организаций не имели инвестиционных программ развития и не соответствовали требованиям по надежности электроснабжения. В связи с этим было принято решение сократить число ТСО и установить для них строгие критерии соответствия. Так, с 2022 года количество таких организаций уменьшилось с 1683 до 619.