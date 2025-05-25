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Переменная облачность и жара до +30 градусов ожидаются в Ростове в воскресенье

25 мая в Ростове пройдет без осадков, ожидаются жара и ветер до 12−14 м/с.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 25 мая, в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность, но день пройдет без существенных осадков. Об этом говорится в прогнозе Ростовского гидрометцентра.

— Ветер ожидается восточный и юго-восточный 6−11 м/с, днем с порывами до 12−14 м/с. Температура воздуха днем составит +28−30 градусов, ночью — около +15−17 градусов, — прогнозируют синоптики.

Добавим, погода в целом по региону будет похожа на погоду в донской столице. Осадков также не обещают, но местами ветер может подниматься до 15 м/с. Температура днем установится в пределах +26−31 градуса, а предстоящей ночью опустится до +14−19, местами будет до +10 градусов.

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