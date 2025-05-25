Переменная облачность и жара до +30 градусов ожидаются в Ростове в воскресенье

Добавим, погода в целом по региону будет похожа на погоду в донской столице. Осадков также не обещают, но местами ветер может подниматься до 15 м/с. Температура днем установится в пределах +26−31 градуса, а предстоящей ночью опустится до +14−19, местами будет до +10 градусов.