Реестр должников по алиментам заработал на сайте ФССП России

Должников вносят в реестр в течение пяти дней после судебного акта или при объявлении в розыск, уведомляя их по почте, через «Госуслуги» или по телефону. Сведения удаляются только после полного погашения долга. Около половины внесённых — разыскиваемые лица, при этом в 2025 году в Подмосковье заведено свыше 1,4 тыс. розыскных дел, в Москве — более 3,7 тыс. Весной в розыске числилось 87 тыс. алиментщиков.
Закон не вводит новых санкций, но позволяет приставам ограничивать выезд за границу и права на вождение без подтверждения уведомления должника. По словам замминистра юстиции Евгения Забарчука, публичность реестра создаёт репутационные риски, которые могут затруднить трудоустройство или личные отношения, мотивируя должников исполнять обязательства.
О планах по созданию подобного реестра было известно ранее. При этом, как ранее напомнила заслуженный адвокат, уже сейчас можно найти данные о наличии задолженностей физического лица на доступных каждому ресурсах — для этого достаточно открыть банк исполнительных производств на сайте службы судебных приставов и ввести туда ФИО.