Реестр должников по алиментам заработал на сайте ФССП России

Должников вносят в реестр в течение пяти дней после судебного акта или при объявлении в розыск, уведомляя их по почте, через «Госуслуги» или по телефону. Сведения удаляются только после полного погашения долга. Около половины внесённых — разыскиваемые лица, при этом в 2025 году в Подмосковье заведено свыше 1,4 тыс. розыскных дел, в Москве — более 3,7 тыс. Весной в розыске числилось 87 тыс. алиментщиков.