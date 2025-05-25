В День защиты детей в Приморье ограничат продажу алкоголя

Близится 1 июня — День защиты детей. В Приморье, как и в других регионах России, временно ограничат продажу алкоголя. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Запрет продлится с 1 июня до 10:00 2 июня. Он не распространяется на общепит и дьюти-фри. Мера вводится краевым законом № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» и действует на всей территории Приморья.
Отметим, что с 1 мая 2023 года в крае запрещена розничная продажа алкоголя с 22:00 до 10:00. Ограничения также распространяются на некоторые праздники, кроме Дня защиты детей в список попали дни проведения последнего звонка и День знаний — 1 сентября.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что во Владивостоке отпраздновали общегородской последний звонок «Навсегда в сердечке».