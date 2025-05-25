В День защиты детей в Приморье ограничат продажу алкоголя

Отметим, что с 1 мая 2023 года в крае запрещена розничная продажа алкоголя с 22:00 до 10:00. Ограничения также распространяются на некоторые праздники, кроме Дня защиты детей в список попали дни проведения последнего звонка и День знаний — 1 сентября.