Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День защиты детей в Приморье ограничат продажу алкоголя

Временный запрет не действует на общепит и дьюти-фри.

Источник: Комсомольская правда

Близится 1 июня — День защиты детей. В Приморье, как и в других регионах России, временно ограничат продажу алкоголя. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Запрет продлится с 1 июня до 10:00 2 июня. Он не распространяется на общепит и дьюти-фри. Мера вводится краевым законом № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» и действует на всей территории Приморья.

Отметим, что с 1 мая 2023 года в крае запрещена розничная продажа алкоголя с 22:00 до 10:00. Ограничения также распространяются на некоторые праздники, кроме Дня защиты детей в список попали дни проведения последнего звонка и День знаний — 1 сентября.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что во Владивостоке отпраздновали общегородской последний звонок «Навсегда в сердечке».