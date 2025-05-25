В Пермском крае дикие пляжи превратят в места отдыха у воды

По региональной программе «Комфортный край» в 16 административных центрах этим летом появятся места отдыха у воды. Кроме того, еще в 11 населенных пунктах облагородят неорганизованные пляжи.
В регионе проведен конкурс на благоустройство мест отдыха у воды, на который поступило 27 заявок. Принято решение удовлетворить все заявки, на это выделено из краевого бюджета 137 млн рублей.
Список оборудования для новых пляжей четко регламентирован. Везде должны быть вышки для спасателей, кабинки для переодевания, теневые навесы, оборудование для пляжных видов спорта и детские игровые зоны. Спасательные посты должны быть обеспечены необходимыми спассредствами. И все это — в едином дизайн-коде. Работы должны быть завершены к 1 июля.