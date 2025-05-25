В Пермском крае дикие пляжи превратят в места отдыха у воды

Список оборудования для новых пляжей четко регламентирован. Везде должны быть вышки для спасателей, кабинки для переодевания, теневые навесы, оборудование для пляжных видов спорта и детские игровые зоны. Спасательные посты должны быть обеспечены необходимыми спассредствами. И все это — в едином дизайн-коде. Работы должны быть завершены к 1 июля.