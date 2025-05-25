В Красноярском крае зарегистрировано 25 пожаров, один человек погиб

За минувшие сутки в Красноярском крае пожарные подразделения ликвидировали 25 очагов возгорания. К сожалению, не обошлось без жертв — в результате пожара погиб один человек. Также потушено 4 случая пала сухой растительности на общей площади 3,754 гектара.
В населенном пункте Мотыгино огнем были повреждены хозяйственная постройка и баня. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. В тушении участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления (см. фото 1).
В Канском районе на территории одной из баз отдыха произошло возгорание, в результате которого полностью сгорели две хозяйственные постройки и баня. Огнем также была повреждена кровля нежилого здания на площади 124 квадратных метра. Под обломками одной из хозяйственных построек было обнаружено тело погибшего мужчины. Причины трагедии устанавливаются дознавателем (видеоматериалы прилагаются).
Сотрудники МЧС России 5 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Так, в городе Сосновоборске произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадал один человек. Сотрудники МЧС проводили работы по отключению аккумуляторов автомобилей и смыву разлившегося топлива (см. фото 2).
На водных объектах края зарегистрировано два происшествия. В районе моста «777» на реке Енисей в Красноярске сотрудники полиции извлекли из воды тело утонувшего мужчины. Аналогичный случай произошел на реке Енисей в районе населенного пункта Березовка, где также было обнаружено тело утонувшего мужчины. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению причин трагедий.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске начали стричь газоны. Город приводят в порядок.