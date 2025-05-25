В Красноярском крае зарегистрировано 25 пожаров, один человек погиб

В Канском районе на территории одной из баз отдыха произошло возгорание, в результате которого полностью сгорели две хозяйственные постройки и баня. Огнем также была повреждена кровля нежилого здания на площади 124 квадратных метра. Под обломками одной из хозяйственных построек было обнаружено тело погибшего мужчины. Причины трагедии устанавливаются дознавателем (видеоматериалы прилагаются).