Глава SweepMe Нагибова: в России выросло число поддельной бытовой химии

В России стали чаще подделывать бытовую химию, заявила Нагибова.
В России по сравнению с аналогичным периодом 2024 года примерно на 30% увеличились объемы поддельных средств бытовой химии. Об этом сообщила CEO и основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова.
«В последние месяцы наши клинеры все чаще фиксируют увеличение количества неоригинальной бытовой химии, представленной на полках под известными брендами. По нашей оценке, объем подобной продукции вырос примерно на 30 процентов по сравнению с прошлым годом», — заявила Нагибова. Ее слова передает «Лента.ру».
Отличия подделок от оригинальной продукции можно заметить по внешнему виду, запаху и особенностям использования. Эксперт подчеркнула, что использование несертифицированной бытовой химии может быть опасно для здоровья: в составе подобных средств могут содержаться агрессивные вещества, способные вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек. В связи с этим рекомендуется приобретать бытовую химию исключительно в крупных розничных сетях, где реализованы механизмы контроля поставщиков, а также внимательно изучать инструкции перед применением.
Кроме того, Мария Нагибова призвала россиян быть осторожными при использовании меламиновых губок. По ее словам, несмотря на высокую эффективность данного средства, его химический состав требует соблюдения особых мер предосторожности: пользоваться ими можно только в защитных перчатках, полностью исключая контакт с пищевыми продуктами и оболочками слизистых. В ином случае это может привести к риску возникновения кожных заболеваний и других негативных последствий. В качестве безопасной и универсальной альтернативы специалист порекомендовала использовать горячий пар и соду. По ее словам, сода применяется даже в рецептурах чистящих средств в Японии за счет своей экологичности и эффективности, что делает ее достойной заменой агрессивным химическим составам.
Ранее сообщалось, что природное соединение ботулотоксин — самое опасное в мире, также газ трифторид хлора может взорваться даже от песка, пепла или воды. Оба этих вещества могут содержаться в бытовой химии — смертность от них невысока, но частота «встреч» зашкаливает. Однако и безобидные химические соединения при смешивании могут нанести вред здоровью человека, передает Pravda.Ru.
Основатель компании ALmix, Анастасия Лукина рассказала, что при покупке бытовой химии нужно избегать фосфатов и хлора, выбирать биоразлагаемые ПАВы, а также минимизировать отдушки. В связи с этим следует выбирать экологически безопасные продукты, передает «Царьград».