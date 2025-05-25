Глава SweepMe Нагибова: в России выросло число поддельной бытовой химии

Кроме того, Мария Нагибова призвала россиян быть осторожными при использовании меламиновых губок. По ее словам, несмотря на высокую эффективность данного средства, его химический состав требует соблюдения особых мер предосторожности: пользоваться ими можно только в защитных перчатках, полностью исключая контакт с пищевыми продуктами и оболочками слизистых. В ином случае это может привести к риску возникновения кожных заболеваний и других негативных последствий. В качестве безопасной и универсальной альтернативы специалист порекомендовала использовать горячий пар и соду. По ее словам, сода применяется даже в рецептурах чистящих средств в Японии за счет своей экологичности и эффективности, что делает ее достойной заменой агрессивным химическим составам.