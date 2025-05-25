Рекордная жара в Красноярске привела к госпитализации с тепловыми ударами

Симптомы теплового удара включают в себя сильную головную боль, тошноту и рвоту, головокружение, общую слабость, потерю сознания, судороги в конечностях, учащенное сердцебиение и повышение температуры тела. Медицинские специалисты отмечают, что длительное пребывание на открытом солнце в сочетании с интенсивными физическими нагрузками может привести к перегреву организма и, как следствие, к тепловому удару.