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Рекордная жара в Красноярске привела к госпитализации с тепловыми ударами

Погода вносит свои коррективы в жихнь людей24 мая, в Красноярске была зафиксирована максимальная температура воздуха за всю весну текущего года, достигнув отметки в 34 градуса Цельсия.

Погода вносит свои коррективы в жихнь людей.

24 мая, в Красноярске была зафиксирована максимальная температура воздуха за всю весну текущего года, достигнув отметки в 34 градуса Цельсия. В связи с аномальной жарой, в разгар дня в приемное отделение краевой клинической больницы были доставлены двое мужчин с диагнозом «тепловой удар».

Симптомы теплового удара включают в себя сильную головную боль, тошноту и рвоту, головокружение, общую слабость, потерю сознания, судороги в конечностях, учащенное сердцебиение и повышение температуры тела. Медицинские специалисты отмечают, что длительное пребывание на открытом солнце в сочетании с интенсивными физическими нагрузками может привести к перегреву организма и, как следствие, к тепловому удару.

После оказания необходимой медицинской помощи и кратковременного наблюдения, оба пациента были выписаны из больницы и отправлены домой.

Медицинские работники обратились к жителям города с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: «Берегите себя, употребляйте достаточное количество жидкости и старайтесь избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, находясь в тени».

Как ранее писал «МК в Красноярске», врач рассказал, как избежать теплового удара в жару.