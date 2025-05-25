«Мастер игры» 2 выпуск: кто вышел из шоу, тайное убийство, скандалы и истерики

Участникам предложили собрать две свои медали из кучи деталей. Задача осложнялась тем, что разрешалось мешать другим — можно было скидывать чужие детали. Это привело к первым серьезным конфликтам. Например, Данил Вахрушев сначала выбросил детали Мариамы Тилляевой, а потом сам ходил по площадке, жалуясь, что никто ему не помогает. Мариама тяжело отреагировала: всплакнула и с сарказмом вспомнила, что мама учила ее не доверять мужчинам ниже 1,60 м, потому что они неуверенные.