«Мастер игры» 2 выпуск: кто вышел из шоу, тайное убийство, скандалы и истерики

На ТНН вышел второй выпуск нового реалити-шоу «Мастер игры».
Второй выпуск шоу «Мастер игры» на ТНТ оказался куда жестче, чем премьерный. Тут были и подковерные договоренности, и нервные срывы, и даже загадочное исчезновение участника посреди ночи. Одного игрока просто зачеркнули — без слов и шанса попрощаться. URA.RU собрало самое важное: кто выбыл 24 мая 2025, кто получил иммунитет, кто устроил истерику, и почему на проекте началась охота в темноте.
Что было в начале: эмоции и долгий саспенс.
Эпизод начался с появления участников в зале, где их ждали угощения. Продюсеры явно решили сыграть на нервах зрителей: поначалу запускали игроков по нескольку человек, а потом начали выпускать по одному. Последними появились Николь Кузнецова, Дима Матвеев, Вячеслав Чепурченко, Никита Турчин и другие участники, которых явно «приберегли напоследок».
Напряжение нарастало: в этом эпизоде «Темные» должны были устранить одного из игроков, не оставив явных следов. И выбор пал на Никиту Турчина. Его «не разбудили» утром, а ведущий Хасан зачеркнул его портрет, окончательно оформив выбытие. Причина, как обсуждали в эфире, — якобы Никита начал догадываться, кто из игроков на самом деле «темный».
Первое испытание: гонка за иммунитет.
Участникам предложили собрать две свои медали из кучи деталей. Задача осложнялась тем, что разрешалось мешать другим — можно было скидывать чужие детали. Это привело к первым серьезным конфликтам. Например, Данил Вахрушев сначала выбросил детали Мариамы Тилляевой, а потом сам ходил по площадке, жалуясь, что никто ему не помогает. Мариама тяжело отреагировала: всплакнула и с сарказмом вспомнила, что мама учила ее не доверять мужчинам ниже 1,60 м, потому что они неуверенные.
В итоге участники заработали 800 тысяч рублей — сумма прибавилась к общему призовому фонду, который теперь составляет 1,8 млн. рублей. Иммунитет по итогам испытания получили: Наталья Бордо, Кирилл Кошарин, Саманта Адам, Наталья Рудова, Данил Вахрушев, Борис Дергачев, Денис Власенко, Вячеслав Чепурченко, Денис Власенко и Женя Ершов.
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Второе испытание: «карикатуры» на игроков.
Следующим этапом стало творческое задание: игроки рисовали карикатуры друг на друга, изображая соперников так, как они их воспринимают. Некоторые участники подошли к заданию остроумно: например, Толмацкий изобразил Николь Кузнецову как розу — красивую, но с шипами. А Игорь Чехов нарисовал Мариаму в образе девушки с холодным взглядом. Наталью Бардо нарисовали как пестро раскрашенный лист, который в финале горит — аллюзия на яркую, но обреченную натуру.
Победителем задания стала Аврора — она получила иммунитет, но с условием, что должна отобрать его у кого-то из уже защищенных. Девушка выбрала Данила Вахрушева, несмотря на просьбы Кирилла Кошарина «забрать у него» ради справедливости. Потеря иммунитета выбила Даню из равновесия — он среагировал бурно, повысил голос, перешел на грубость и нецензурную лексику. Это вызвало явное раздражение у остальных.
Круглый стол: эмоциональные пики и первое голосование.
На круглом столе, как и раньше, иммунитеты не действовали. Участники открыто обсуждали, кто из них может быть «темным». Первые обвинения полетели в адрес Натальи Бантеевой — особенно активно высказывались Слава Чепурченко, Аврора и Толмацкий. Кто-то подозревал Илью Ларионова, кто-то Камилю Харисову.
Большинство голосов получила Наталья Бантеева. Именно она покинула проект. При этом, как выяснилось, она была «светлым» игроком — то есть ушла из шоу несправедливо, как считали некоторые участники и зрители.
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Скандал: маги против скептиков.
Во время обсуждения разгорелся спор между Димой Матвеевым и Борисом Дергачевым. Борис обвинил экстрасенсов в сговоре и заявил, что они специально «убрали» Турчина, чтобы отвести подозрения. Матвеев вспылил — едва не дошло до драки. Его остановил Слава Чепурченко. Но перед этим Матвеев в пылу эмоций затронул тему трагедии в семье Чепурченко, что вызвало дополнительное напряжение в комнате.
Ночное голосование: кого устранили «темные».
В ночь после круглого стола «темные» — Кошарин, Дергачев и Бардо — снова собрались для тайного голосования. В разговоре Наталья Бардо рассказала, что ей подбросили черный лист с надписью: «Я знаю, что это ты». Это вызвало беспокойство внутри группы, но окончательное решение все же приняли. Утром стало известно — шоу покинул Никита Турчин. Еще один «светлый» — устранен из игры.
Кто покинул «Мастера игры» во 2 выпуске.
Никита Турчин — устранен «темными» ночьюНаталья Бантеева — выбыла после голосования за круглым столом Оба были «светлыми» игроками.
Что будет дальше.
В проекте остаются 20 человек. Впереди новые задания, интриги и, возможно, возвращение выбывших игроков. Кстати, слухи ходят, что Марго Овсянникова может вернуться — якобы у нее особые связи с «королем» шоу. А пока очевидно одно — игра становится все жестче. Кто окажется под прицелом в следующем выпуске, а кто поведет за собой светлую команду — покажут в следующем выпуске через неделю.