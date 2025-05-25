Трамп вновь заявил о наибольшем вкладе США в победу во Второй мировой

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что именно Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в разгроме фашизма. Его заявление было опубликовано на официальном сайте Белого дома.
По словам Трампа, в последние недели он общался с мировыми лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина. Он отметил, что СССР понес многомиллионные потери в годы Великой Отечественной войны.
Трамп добавил, что многие страны отмечают День Победы, тогда как США, оказавшие им помощь, не делают этого. В связи с этим он решил назначить памятную дату на 8 мая.
— Страна, которая выиграла войну, и о которой никто даже не говорил. Теперь мы будем говорить об этом. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну, — цитирует Трампа сайт Белого дома.
Еще в начале мая Трамп заявил, что США сделали «намного больше других стран» для победы союзников над Германией во Второй мировой войне. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на это напомнила ему, что 32-й американский президент Франклин Рузвельт, который руководил страной в период боевых действий, говорил о решающем вкладе СССР в победе над Германией.