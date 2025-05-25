Трамп вновь заявил о наибольшем вкладе США в победу во Второй мировой

Еще в начале мая Трамп заявил, что США сделали «намного больше других стран» для победы союзников над Германией во Второй мировой войне. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на это напомнила ему, что 32-й американский президент Франклин Рузвельт, который руководил страной в период боевых действий, говорил о решающем вкладе СССР в победе над Германией.