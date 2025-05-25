Футболисты «Динамо-Владивосток» обыграли на своем поле «Авангард»

После 15 из 18 запланированных в дивизионе игр «Динамо» набрало 20 очков (по 5 побед, ничьих и поражений). Однако в четверку лучших команда «Серебра» «Динамо-Владивосток» пока что не попадает. Именно 4 лучших коллектива отправятся на повышение и во второй половине года сыграют в дивизионе «Золото».