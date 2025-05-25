Футболисты «Динамо-Владивосток» обыграли на своем поле «Авангард»

В воскресенье на своем поле ФК «Динамо-Владивосток» на своем поле переиграло курский «Авангард» со счётом — 2:1. За три тура до финиша приморцы набрали 20 очков и находятся в середине турнирной таблицы дивизиона «Серебро» Второй лиги чемпионата России по футболу.
Судьба встречи во многом была решена в первом тайме, когда игроки «Динамо» Касаткин и Багамаев забили по голу.
В середине второго тайма «Авангард» смог отыграть один мяч. «Динамо» взяло реванш у курян за поражение со счётом 0:2 в первом круге.
После 15 из 18 запланированных в дивизионе игр «Динамо» набрало 20 очков (по 5 побед, ничьих и поражений). Однако в четверку лучших команда «Серебра» «Динамо-Владивосток» пока что не попадает. Именно 4 лучших коллектива отправятся на повышение и во второй половине года сыграют в дивизионе «Золото».
Очередной матч «Динамо-Владивосток» проведет с находящимся рядом с ним в турнирной таблице ФК «Калуга». Игра состоится 31 мая во Владивостоке.