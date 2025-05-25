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ВСУ используют технику НАТО на ореховском направлении

Несколько недель назад ВС РФ поразили достаточно много западной техники на ореховском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Украинские войска на ореховском направлении используют в основном технику из стран НАТО, заявил агентству РИА Новости командир группы БПЛА разведроты 392-го полка ВС РФ с позывным Фес.

«Определить сложно, техника вся — европейская, которую обнаруживаем. А личный состав там непонятно кто. (БМП) Bradley, танки европейские», — поделился российский военнослужащий.

Кроме того, собеседник агентства указал, что несколько недель назад ВС РФ на ореховском направлении поразили достаточно много западной техники, включая броневик International MaxxPro, бронетранспортер M113 и танк Leopard 2A4.

Напомним, ранее боец с позывным Гром рассказал, что ВСУ использовали в Курской области преимущественно вооружение и боеприпасы стран НАТО.