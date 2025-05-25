ВСУ используют технику НАТО на ореховском направлении

«Определить сложно, техника вся — европейская, которую обнаруживаем. А личный состав там непонятно кто. (БМП) Bradley, танки европейские», — поделился российский военнослужащий.
Кроме того, собеседник агентства указал, что несколько недель назад ВС РФ на ореховском направлении поразили достаточно много западной техники, включая броневик International MaxxPro, бронетранспортер M113 и танк Leopard 2A4.
Напомним, ранее боец с позывным Гром рассказал, что ВСУ использовали в Курской области преимущественно вооружение и боеприпасы стран НАТО.