Определена лучшая школа Красноярска по мнению горожан

Жители Красноярска приняли участие в выборе лучшего общеобразовательного учреждения города.
По результатам голосования, организованного новостным порталом Ngs24.ru, была определена школа, получившая наибольшее признание среди красноярцев. Процесс выбора был организован в несколько этапов: сначала определялись лучшие школы в каждом районе города, а затем из числа районных победителей жители выбирали лучшую школу Красноярска в целом.
В голосовании приняли участие 10 139 человек, отдав свои голоса за наиболее достойные, по их мнению, учебные заведения.
По итогам голосования, первое место с незначительным перевесом занял лицей № 8, расположенный в Октябрьском районе, набрав 26% голосов.
Второе место досталось средней школе № 23 из Свердловского района, за которую проголосовали 25% респондентов.
Тройку лидеров замыкает средняя школа № 144 из Советского района, набравшая 18% голосов.
Представители издания вручили школе-победителю специальную грамоту, содержащую комментарии и отзывы участников голосования.
Стоит напомнить, что сегодня в образовательных учреждениях Красноярского края проходят торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года и Последнему звонку.
Как ранее писал «МК в Красноярске», факты мошенничества в территории растут.