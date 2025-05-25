Определена лучшая школа Красноярска по мнению горожан

По результатам голосования, организованного новостным порталом Ngs24.ru, была определена школа, получившая наибольшее признание среди красноярцев. Процесс выбора был организован в несколько этапов: сначала определялись лучшие школы в каждом районе города, а затем из числа районных победителей жители выбирали лучшую школу Красноярска в целом.