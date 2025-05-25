Чудеса обмена и добродетели: Рунический гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня для всех знаков зодиака

Глубокая неделя. Наутиз высвечивает внутреннюю боль, страх, невозможность. Когда нужно прислушаться к своим потребности, но и не забывать о дисциплине. Всё не зря — Йера даёт плоды тем, кто не сдаётся. Вы уже на пути исцеления. Хагалаз разрушит старое — и это принесёт облегчение. Да, необходимо проявить решимость, но после приходит освобождение. Совет: не бегите от боли, идите через неё — на той стороне вас ждёт настоящее обновление. Вы становитесь собой, даже если пока не видите результата. А ранее Life.ru рассказывал о самых ленивых знаках зодиака.