Покупаем, пока не подорожало: В Кишиневе под видом квартиры продается развалина с дырявой крышей за 21 тысячу евро — эксперты говорят, что дешевле не будет

В центре Кишинева продаётся «евроквартира». Всего 21 000 евро. По виду — заброшенный сарай, вот-вот рухнет крыша. Сочувствуем риелтору, он же должен понимать, какое дерьмо продает. Зато Центр. Скорее всего речь идет не о самом жилье, его сносить надо, а о строительстве нового домика на этом месте. Но не слишком ли круто?
Впрочем, экономический эксперт Вячеслав Ионицэ предполагает, что нет никаких реальных причин ожидать падения цен на квартиры.
По его словам, все больше молдаван берут ипотечные кредиты. Однако, снижение цен на молдавском рынке недвижимости не ожидается в ближайшее время.
«Цены на квартиры будут продолжать расти. Те, кто надеется на снижение, не мечтайте. Может быть, сейчас и наблюдается замедление, но через пять лет квартиры будут стоить дороже. И стоимость ипотеки, выплачиваемой сейчас, покажется незначительной по сравнению с будущими ценами», — отметил эксперт.
Напомним, что в 2024 году цены на квартиры и дома в Кишинёве выросли почти на 20% — это самый значительный рост за последние 16 лет.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик, в котором агент по недвижимости представляет квартиру на продажу. Ничего себе так жилище в центре города за 780 тыс. евро. Это без малого 16 млн леев! Правда площадь внушительная 184 кв. метра. В итоге — более 4200 за квадратный метр.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Если бы Европа действительно заботилась о молдавской экономике, помогла бы фермерам найти пути сбыта продукции в РФ: Почему Россия закидывает ЕС продукцией, а наши яблоки и слива гниют на обочинах дорог.
Страны ЕС, несмотря на строгие санкции, не брезгуют торговать с Россией — речь не только об энергоресурсах (далее…).
Давление властей Молдовы на неугодных активистов и журналистов: «Сотрудники Пограничной полиции сами недовольны, говорят — “Они-то уйдут, а мы останемся, сами видим, что это неправильно!”.
Молдавские власти оказывают беспримерное давление на неугодных им общественных активистов и журналистов (далее…).
Куда делась молдавская молочка: Почему вместо вкусной местной продукции жители Молдовы вынуждены покупать импортную.
Дешевая молочная продукция из стран ЕС и Украины вытесняет местных производителей с внутреннего рынка (далее…).