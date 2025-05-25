Покупаем, пока не подорожало: В Кишиневе под видом квартиры продается развалина с дырявой крышей за 21 тысячу евро — эксперты говорят, что дешевле не будет

В центре Кишинева продаётся «евроквартира». Всего 21 000 евро. По виду — заброшенный сарай, вот-вот рухнет крыша. Сочувствуем риелтору, он же должен понимать, какое дерьмо продает. Зато Центр. Скорее всего речь идет не о самом жилье, его сносить надо, а о строительстве нового домика на этом месте. Но не слишком ли круто?