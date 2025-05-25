Военный медик организовал эвакуацию семерых бойцов ВС РФ под огнем танка

Российский военный медик с позывным Галл организовал эвакуацию семи раненых бойцов ВС РФ под огнем украинского танка. О случае в Запорожской области рассказал РИА Новости сам разведчик-санитар 392-го полка группировки войск «Днепр».
«Бойцы менялись, их на ротации отработали БПЛА ВСУ. Мы начали проводить эвакуацию, они попытались добить наших ребят. Работал танк по нам, и работали сбросами», — заявил собеседник информагентства.
По его словам, группа эвакуация около 2 километров выводила раненых (среди них были двое неходячих, с перебитыми ногами) пешком и все это время украинские военные вели атаки — и с танка, и с помощью беспилотников.
«Всех вынесли, эвакуация прошла успешно. Ребята сейчас уже непосредственно выполняют задачи. Все уже в строю», — заключил санитар.
К слову, ранее рассказывалось о военном медике из спецназа «Ахмат» с позывным Рашпиль, который с начала СВО спас почти 2 тысячи раненых военнослужащих.