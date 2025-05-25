Школьницу в Хабаровском крае три года травили одноклассники

В Хабаровском крае суд рассмотрел дело по иску женщины, чья дочь в течение трёх лет подвергалась буллингу в средней школе одного из населённых пунктов Хабаровского района, — сообщает в ВК сообщество «Суды Хабаровского края».
По словам матери, с 2021 года девочку регулярно унижали, издевались, воровали и портили её вещи. В школе за происходящим никто не следил, а попытки матери добиться защиты не приносили результата, из-за чего пострадало и её собственное здоровье.
Женщина требовала компенсацию: 300 тысяч рублей за моральный вред дочери и 150 тысяч — за вред себе. Представители школы выступили против иска, однако суд встал на сторону пострадавших. Было установлено, что травля носила длительный и систематический характер, а сотрудники школы не приняли своевременных мер.
Суд взыскал в пользу семьи 200 тысяч рублей за страдания ребёнка, 70 тысяч — за ухудшение здоровья матери и 600 рублей госпошлины. Всего — 270 600 рублей.
Решение обжаловано сторонами.