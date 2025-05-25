Школьницу в Хабаровском крае три года травили одноклассники

Женщина требовала компенсацию: 300 тысяч рублей за моральный вред дочери и 150 тысяч — за вред себе. Представители школы выступили против иска, однако суд встал на сторону пострадавших. Было установлено, что травля носила длительный и систематический характер, а сотрудники школы не приняли своевременных мер.