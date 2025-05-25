У Фредди Меркьюри неожиданно обнаружилась тайная дочь

В книге, опубликованной в Daily Mail, содержится рукописное письмо от дочери Меркьюри, которая хочет сохранить свою личность в тайне, в котором говорится: «Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения с момента моего рождения и на протяжении последних 15 лет его жизни. Он обожал меня и был мне предан. Обстоятельства моего рождения, по меркам большинства людей, могут показаться необычными и даже возмутительными. Это не должно вызывать удивления. Это никогда не умаляло его решимости любить и заботиться обо мне. Он лелеял меня как драгоценную вещь».