У Фредди Меркьюри неожиданно обнаружилась тайная дочь

Согласно новой биографии фронтмена Queen, у Фредди Меркьюри была тайная дочь, с которой у него были близкие родственные отношения вплоть до его смерти в 1991 году.
В книге «Любовь Фредди» утверждается, что ребенок был зачат случайно во время романа с женой близкого друга в 1976 году.
Говорят, что Меркьюри регулярно навещал свою дочь и передал ей 17 томов подробных личных дневников, которые она держала в секрете.
Женщина, известная только как Би, в возрасте 48 лет, работающая медицинским работником в Европе, поделилась содержанием своей книги с биографом рока Лесли-Энн Джонс.
В книге, опубликованной в Daily Mail, содержится рукописное письмо от дочери Меркьюри, которая хочет сохранить свою личность в тайне, в котором говорится: «Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения с момента моего рождения и на протяжении последних 15 лет его жизни. Он обожал меня и был мне предан. Обстоятельства моего рождения, по меркам большинства людей, могут показаться необычными и даже возмутительными. Это не должно вызывать удивления. Это никогда не умаляло его решимости любить и заботиться обо мне. Он лелеял меня как драгоценную вещь».
Считается, что о существовании дочки было известно только ближайшему окружению Меркьюри.
Певец начал вести дневники 20 июня 1976 года через два дня после того, как Queen выпустили сингл You’re My Best Friend с альбома 1975 года A Night at the Opera.
Он рассказал о своем детстве на Занзибаре, где 5 сентября 1946 года в семье индийцев-парсов родился Фаррух Булсара, и о том, как он посещал школу-интернат.
В записях также подробно рассказывается о том, как семья будущего певца была вынуждена бежать с Занзибара во время революции 1964 года, прежде чем обосноваться в Мидлсексе, на северо-западе Лондона.
Последнюю запись в своем блокноте Фредди сделал 31 июля 1991 года, когда его здоровье ухудшилось. Певец умер в возрасте 45 лет от бронхиальной пневмонии, вызванной СПИДом.
В другом письме, включенном в книгу, Би объясняет, почему спустя 30 лет поделилась дневниками Меркьюри.
«После более чем трех десятилетий лжи, спекуляций и искажений пришло время дать Фредди высказаться. Те, кто знал о моем существовании, хранили его величайшую тайну из чувства преданности Фредди. То, что я решила раскрыть себя в зрелом возрасте, — это мое решение, и только мое. Меня ни в коем случае не принуждали к этому. Он доверил мне, своему единственному ребенку и ближайшему родственнику, свою коллекцию личных записных книжек, в которых были записаны его личные мысли, воспоминания и чувства обо всем, что он пережил».
Лесли-Энн Джонс сказала, что впервые Би обратилась к ней три года назад. Она рассказала Daily Mail: «Я инстинктивно сомневалась во всем, но я абсолютно уверена, что она не фантазерка. Никто не смог бы все это подделать. Почему она проработала со мной три с половиной года и никогда ничего не требовала?».