Дачников предупредили о штрафах за мытьё машины в неположенном месте

«Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения. За это предусмотрены штрафы (статья 6.3 КоАП РФ). Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей — физлица. Юрлицо — от 10 до 20 тысяч рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по статье 8.6 КоАП РФ может составить 3−5 тысяч рублей», — поделилась Бурякова в беседе с РИА «Новости».