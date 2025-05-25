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Дачников предупредили о штрафах за мытьё машины в неположенном месте

Мойка транспортных средств в общественных местах запрещена и влечёт за собой административную ответственность. Граждане, нарушившие это правило, могут быть оштрафованы на сумму до 500 рублей, а для юридических лиц размер штрафа может достигать 20 000 рублей. Об этом напомнила руководитель федеральной общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

Источник: Life.ru

«Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения. За это предусмотрены штрафы (статья 6.3 КоАП РФ). Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей — физлица. Юрлицо — от 10 до 20 тысяч рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по статье 8.6 КоАП РФ может составить 3−5 тысяч рублей», — поделилась Бурякова в беседе с РИА «Новости».

Она также уточнила, что категорически запрещено складировать стройматериалы на общей территории СНТ и за его границами. Это расценивается как нецелевое использование земли и влечёт за собой административные штрафы.

Хорошо, когда дачный участок обустроен так, чтобы всем было удобно: и хозяину, и растениям, и, конечно же, домашним питомцам. Ранее врач-ветеринар рассказал, как приучить кота к самовыгулу на даче, сведя к минимуму вероятность его побега.