Дачников предупредили о штрафах за мытьё машины в неположенном месте

«Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения. За это предусмотрены штрафы (статья 6.3 КоАП РФ). Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей — физлица. Юрлицо — от 10 до 20 тысяч рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по статье 8.6 КоАП РФ может составить 3−5 тысяч рублей», — поделилась Бурякова в беседе с РИА «Новости».
Она также уточнила, что категорически запрещено складировать стройматериалы на общей территории СНТ и за его границами. Это расценивается как нецелевое использование земли и влечёт за собой административные штрафы.
Хорошо, когда дачный участок обустроен так, чтобы всем было удобно: и хозяину, и растениям, и, конечно же, домашним питомцам. Ранее врач-ветеринар рассказал, как приучить кота к самовыгулу на даче, сведя к минимуму вероятность его побега.