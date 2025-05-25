Дожди и грозы ожидаются сегодня в Беларуси

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 25 мая в дневные часы местами по востоку Беларуси ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье, 25 мая, погода будет облачной с прояснениями. Прогнозируется дождь на большей части территории страны. В дневные часы местами по востоку — сильные дожди, грозы. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного, при грозах — порывистый.
Температура воздуха днем — плюс 12−18, по востоку — плюс 19−24.-0-
Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.