Боец ВСУ пробыл в зоне СВО 1,5 часа и попал в плен

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Гончаров рассказал, как пробыл в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 1,5 часа, после чего попал в плен.
— Это быстро произошло… Нас привезли и в этот же день, через часа полтора-два, максимум, я в плен попал. Не рассчитывали, что в окружение попадем, — рассказал Гончаров.
Он отметил, что всего на позиции находились трое бойцов ВСУ. Они сидели в окопе, а российские солдаты подкрались к ним сзади и взяли в плен. Гончаров добавил, что «ничего не успел понять», передает РИА Новости.
Минобороны отчиталось, что в Россию после обмена с Украиной уже вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, в том числе курян. Ведомство также опубликовало кадры с освобожденными россиянами. Они пройдут полноценный курс реабилитации и лечения. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что 34 жителя Курской области все еще находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины.
Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, сообщили о жестоком обращении со стороны украинских военных и членов националистической бригады «Азов»*.
*Террористическая организация, запрещена в России.