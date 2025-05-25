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Боец ВСУ пробыл в зоне СВО 1,5 часа и попал в плен

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Гончаров рассказал, как пробыл в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 1,5 часа, после чего попал в плен.

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Гончаров рассказал, как пробыл в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 1,5 часа, после чего попал в плен.

— Это быстро произошло… Нас привезли и в этот же день, через часа полтора-два, максимум, я в плен попал. Не рассчитывали, что в окружение попадем, — рассказал Гончаров.

Он отметил, что всего на позиции находились трое бойцов ВСУ. Они сидели в окопе, а российские солдаты подкрались к ним сзади и взяли в плен. Гончаров добавил, что «ничего не успел понять», передает РИА Новости.

Минобороны отчиталось, что в Россию после обмена с Украиной уже вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, в том числе курян. Ведомство также опубликовало кадры с освобожденными россиянами. Они пройдут полноценный курс реабилитации и лечения. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что 34 жителя Курской области все еще находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины.

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, сообщили о жестоком обращении со стороны украинских военных и членов националистической бригады «Азов»*.

*Террористическая организация, запрещена в России.