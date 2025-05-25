Суд во Владивостоке взыскал с чиновников имущество на 31,4 млрд рублей

Как сообщает телеграм-канал ОПС-медиа, ответчики лишились 24-х компаний, работавших в порту Петропавловска-Камчатского; 9 предприятий, осуществляющих поставки каменного угля и дизельного топлива. Также в рамках антикоррупционного иска в госсобственность перешла энергоснабжающая организация АО «Корякэнерго» (стоимостью 4,2 млрд рублей). Изъяты также 10 компаний в сфере гостиничного бизнеса (стоимостью 1,69 млрд рублей); 30 земельных участков (16,5 га), 21 коттедж (5 тыс. кв. метров) и 89 строений (78 тыс. кв. метров), расположенных в Камчатском и Краснодарском краях (5,6 млрд рублей).