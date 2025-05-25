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В Омской области построили первый крематорий за 250 млн рублей

Его запуск в работу позволит снизить стоимость ритуальных услуг.

Источник: Комсомольская правда

В Надеждинском сельском поселении возвели здание крематория. Это первый такой объект в Омской области. Введение его в эксплуатацию запланировано на конец 2025 года. Новость сообщил портал omsk.rbc.ru.

По словам гендиректора компании-подрядчика Алексея Сулоева, на реализацию проекта направили почти 250 млн рублей. В здание уже провели электричество. Сейчас идут отделочные работы. Решается вопрос с газопроводом — если не удастся к нему подключиться, будут использовать газгольдер.

Крематорий сделает ритуальные услуги в регионе доступнее по цене. Отметим, согласно статистике, в российских городах-миллионниках сегодня кремируют около 70% умерших.