«Съедает изнутри»: вызывающий смертельные инфекции грибок начал шествие по миру

По прогнозам нового исследования, вызывающие инфекцию грибки, ответственные за миллионы смертей в год, будут значительно распространяться в новых регионах по мере того, как планета нагревается, — и мир к этому не готов.
Грибы есть абсолютно везде, отмечает CNN. Это обширное царство организмов, от плесени до грибов, которые растут в таких средах, как почва, компост и вода. Они играют важную роль в экосистемах, но могут оказывать разрушительное воздействие на здоровье человека: по оценкам, от грибковых инфекций ежегодно умирает 2,5 миллиона человек, и отсутствие данных означает, что это число может быть намного больше.
Однако ученые все еще очень далеки от их понимания, особенно от того, как эти невероятно способные к адаптации организмы будут реагировать на потепление климата.
Команда ученых из Манчестерского университета использовала компьютерное моделирование и прогнозы, чтобы составить карту потенциального распространения в будущем Aspergillus, широко распространенной группы грибков, встречающихся по всему миру, которые могут вызывать аспергиллез, опасное для жизни заболевание, поражающее в первую очередь легкие.
Исследователи обнаружили, что некоторые виды Aspergillus расширят свой ареал по мере усиления климатического кризиса, проникая в новые районы Северной Америки, Европы, Китая и России. Исследование, опубликованное в этом месяце, в настоящее время проходит экспертную оценку.
«Грибы относительно мало изучены по сравнению с вирусами и паразитами, но эти карты показывают, что грибковые патогены, вероятно, в будущем затронут большинство регионов мира», — предупреждает Норман ван Рийн, один из авторов исследования и исследователь в области изменения климата и инфекционных заболеваний в Манчестерском университете.
Эта область привлекла к себе новое внимание благодаря популярной телевизионной драме канала HBO «Последние из нас», в которой рассказывается о людях, пытающихся выжить в мире, где инфекционный грибок-мутант превратил большую часть населения в жестоких монстров.
Ван Рийн подчеркивает, что это выдумка, но он надеется, что это поможет привлечь внимание к грибковым инфекциям, от которых в реальности умирают миллионы людей.
Грибки аспергиллы растут в виде маленьких нитей в почвах по всему миру. Как и почти все грибы, они выделяют огромное количество крошечных спор, которые распространяются по воздуху.
Люди вдыхают споры каждый день, но у большинства людей не возникает никаких проблем со здоровьем: их иммунная система справляется с ними.
Если иммунная система организма не справляется со спорами, грибок «начинает расти и, по сути, съедает вас изнутри», — отмечает ван Рийн.
По его словам, аспергиллез характеризуется очень высоким уровнем смертности, который составляет от 20 до 40%. Его также очень трудно диагностировать, поскольку врачи не всегда знают об этом, а у пациентов часто наблюдается лихорадка и кашель — симптомы, характерные для многих заболеваний.
Ван Рийн добавляет, что грибковые патогены также становятся все более устойчивыми к лечению. Существует всего четыре класса противогрибковых препаратов.
Все это свидетельствует о плохих новостях, поскольку изменения климата открывают новые области для колонизации Aspergillus.
Исследование показало, что распространение Aspergillus flavus, вида, предпочитающего более жаркий тропический климат, может увеличиться на 16%, если люди продолжат сжигать большое количество ископаемого топлива. По прогнозам, он распространится в некоторых районах Северной Америки, северного Китая и России, отмечает CNN.
Этот вид может вызывать тяжелые инфекции у людей и устойчив ко многим противогрибковым препаратам. Он также поражает ряд продовольственных культур, создавая потенциальную угрозу продовольственной безопасности. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения включила Aspergillus flavus в свою критическую группу грибковых патогенов из-за его воздействия на здоровье населения и риска резистентности к противогрибковым препаратам.
По прогнозам, Aspergillus fumigatus, который предпочитает более умеренный климат, будет распространяться на север, к Северному полюсу, по мере повышения глобальной температуры. Исследование показало, что к 2100 году его распространение может увеличиться на 77,5%, что потенциально может затронуть 9 миллионов человек в Европе.
И наоборот, температура в некоторых регионах, включая страны Африки к югу от Сахары, может стать настолько высокой, что грибы рода Aspergillus перестанут быть благоприятными для размножения. Это может привести к определенным проблемам, поскольку грибы играют важную роль в экосистемах, включая здоровые почвы.
Потепление климата в мире может не только способствовать расширению ареала их произрастания, но и повышать устойчивость грибов к перепадам температур, что позволяет им лучше выживать в организме человека.
Экстремальные погодные явления, такие как засуха, наводнения и сильная жара, также могут влиять на грибы, способствуя распространению спор на большие расстояния. Всплески грибковых заболеваний наблюдались после стихийных бедствий, таких как вспышка после торнадо 2011 года в Джоплине, штат Миссури.
Новое исследование Aspergillus «по праву проливает свет на угрозу, которую представляют грибы, обитающие в нашей естественной среде обитания, и на то, насколько мы недостаточно подготовлены к тому, чтобы справиться с изменениями в их распространенности», — комментирует Элейн Бигнелл, содиректор Центра медицинской микологии MRC при Университете Эксетера, которая не принимала участия в исследовании в ходе исследования. Однако остается много неясностей, и предстоит еще провести огромное количество исследований, сказала она CNN.
Несмотря на смертельную природу аспергиллеза, существует реальная нехватка данных о том, где находится возбудитель в окружающей среде и кто заражается, сказал Джастин Ремейс, профессор наук об охране окружающей среды в Калифорнийском университете в Беркли. Он возглавляет исследование, в котором приняли участие более 100 миллионов пациентов по всей территории Соединенных Штатов, в ходе которого было выявлено более 20 000 случаев аспергиллеза в период с 2013 по 2023 год. По его словам, число случаев увеличивается примерно на 5% каждый год.
«Грибковые патогены становятся все более распространенными и устойчивыми к лечению, и мы только начинаем понимать, как этому способствует изменение климата», — комментирует он CNN.
Люди привыкли слышать о болезнях, вызываемых бактериями, вирусами и паразитами, но гораздо реже о грибковых заболеваниях, — отмечает Элейн Бигнелл. «Существует острая необходимость обратить вспять эту тенденцию, учитывая уровень смертности», — сказала она.
«В будущем это может коснуться любого из нас».