«Съедает изнутри»: вызывающий смертельные инфекции грибок начал шествие по миру

Грибы есть абсолютно везде, отмечает CNN. Это обширное царство организмов, от плесени до грибов, которые растут в таких средах, как почва, компост и вода. Они играют важную роль в экосистемах, но могут оказывать разрушительное воздействие на здоровье человека: по оценкам, от грибковых инфекций ежегодно умирает 2,5 миллиона человек, и отсутствие данных означает, что это число может быть намного больше.