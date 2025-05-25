Shaman и Екатерина Мизулина сняли в Ростове-на-Дону сцену для нового клипа

— Во всех школах звучат последние звонки — волнующий, трогательный этап для выпускников. Рад в такой день представить песню «Первая любовь» и клип, который для многих старшеклассников, приславших свои видео, станет памятной открыткой на всю жизнь, — написал Ярослав Дронов (певец Shaman).