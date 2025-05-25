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Shaman и Екатерина Мизулина сняли в Ростове-на-Дону сцену для нового клипа

Певец Shaman добавил в свой новый клип кадры из Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Певец Shaman и Екатерина Мизулина сняли в Ростове-на-Дону сцену для нового клипа к композиции «Первая любовь». По крайней мере, так утверждают очевидцы в соцсетях, было опубликовано короткое видео с места съемки.

При этом сам музыкант в своем телеграм-канале не уточнил, где именно снимали небольшую сцену с букетом цветом, но рассказал о своей новой песне.

— Во всех школах звучат последние звонки — волнующий, трогательный этап для выпускников. Рад в такой день представить песню «Первая любовь» и клип, который для многих старшеклассников, приславших свои видео, станет памятной открыткой на всю жизнь, — написал Ярослав Дронов (певец Shaman).

Напомним, несколько дней назад артист провел в донской столице два концерта, а Екатерина Мизулина — российский общественный деятель и глава Лиги безопасного Интернета — накануне также сообщила о своей поездке в Ростов-на-Дону.

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