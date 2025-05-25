Учёные зафиксировали на Солнце вспышку высочайшего класса X

Согласно данным института, 25 мая в 4:52 утра по Москве в группе пятен под номером 4098 была зафиксирована мощная вспышка X1.1. Она длилась 17 минут и произошла в рентгеновском диапазоне. За несколько часов до этого, 24 мая в 23:23, была зарегистрирована вспышка класса M2.2. Она была менее интенсивной и продолжалась 26 минут.