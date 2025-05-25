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Военный оркестр, летящий в Хабаровск на фестиваль, дал концерт в воздухе

Участник фестиваля духовых оркестров «Амурские волны» по пути в Хабаровск устроил концерт для пассажиров самолета.

Как сообщили организаторы фестиваля, духовой оркестр Штаба Центрального военного округа из Екатеринбурга начал давать показательные выступления еще по дороге на мероприятие. Первыми зрителями стали пассажиры авиарейса.

Фестиваль «Амурские волны» стартует в Хабаровске 26 мая. В течение недели коллективы из разных городов будут радовать творчеством гостей и жителей города. А завершится музыкальное мероприятие в воскресенье грандиозным марш-парадом по улице краевого центра и многочасовым шоу на площади.