Военный оркестр, летящий в Хабаровск на фестиваль, дал концерт в воздухе

Фестиваль «Амурские волны» стартует в Хабаровске 26 мая. В течение недели коллективы из разных городов будут радовать творчеством гостей и жителей города. А завершится музыкальное мероприятие в воскресенье грандиозным марш-парадом по улице краевого центра и многочасовым шоу на площади.