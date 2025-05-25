Володин рассказал о законопроекте, защищающем религиозные символы

Он отметил, что в последнее время все чаще поступают обращения граждан, возмущенных случаями ретуширования или сокрытия религиозных символов на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, в печатных изданиях и на сайтах. По его словам, подобные действия искажают смысл изображений и затрагивают чувства верующих.