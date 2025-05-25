Володин рассказал о законопроекте, защищающем религиозные символы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 25 мая, сообщил, что готовится законодательная инициатива, направленная на защиту религиозных символов традиционных вероисповеданий.
Он отметил, что в последнее время все чаще поступают обращения граждан, возмущенных случаями ретуширования или сокрытия религиозных символов на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, в печатных изданиях и на сайтах. По его словам, подобные действия искажают смысл изображений и затрагивают чувства верующих.
Предлагается обязать использовать их как неотъемлемую часть культовых сооружений в СМИ, интернете, на товарах и при оказании услуг, а также в символике, рекламе, объявлениях и на вывесках.
— Такая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране, — написал Володин в своем Telegram-канале.
22 мая СМИ писали о том, что администрация президента России изменила оформление государственного герба на официальном сайте Кремля и в соцсетях. В новой версии герба восстановлены традиционные кресты на державе и коронах двуглавого орла.