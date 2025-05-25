Ядовитые жуки атакуют туристов в отелях Вьетнама и Бали, оставляя жуткие ожоги

Одна из путешественниц поделилась, что в Нячанге в отеле на 29-м этаже томкат забрался ей на лицо во время сна. Смахнув насекомое на подушку, она утром обнаружила лицо, покрытое красными ожогами. Туристам советуют проявлять осторожность: не раздавливать жуков, а аккуратно смахивать и немедленно промывать мылом все поверхности, с которыми они контактировали, чтобы избежать опасных последствий.