Ядовитые жуки атакуют туристов в отелях Вьетнама и Бали, оставляя жуткие ожоги

Как сообщили в SHOT, в Азии сейчас пик активности этих красно-чёрных насекомых, чей яд педерин по токсичности превосходит яд кобры. При случайном раздавливании жуков на коже возникают жгучие волдыри, нередко оставляющие шрамы, а в некоторых случаях — лихорадка, суставные боли и тошнота.
Одна из путешественниц поделилась, что в Нячанге в отеле на 29-м этаже томкат забрался ей на лицо во время сна. Смахнув насекомое на подушку, она утром обнаружила лицо, покрытое красными ожогами. Туристам советуют проявлять осторожность: не раздавливать жуков, а аккуратно смахивать и немедленно промывать мылом все поверхности, с которыми они контактировали, чтобы избежать опасных последствий.
Ранее сообщалось, что на египетских курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх участились случаи нападения акул. Власти страны призывают не плавать поодиночке, а заходить в воду только в составе группы и под наблюдением обученного сотрудника отеля.