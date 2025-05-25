Как оспорить выписанный по ошибке штраф в Казахстане

● Если сотрудник остановил вас и на месте пытается выписать штраф за непристегнутый ремень или разговоры по телефону, но вы этого точно не нарушали — ничего не подписывайте и пусть докажут вашу вину через суд. В этом случае, сотруднику необходимо будет предоставить видео с регистратора или камер наблюдения, и тут два развития событий — либо их нет, и вашу вину невозможно доказать, либо они есть и доказывают вашу правоту (если вы действительно не нарушали).