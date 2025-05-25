«Грехом не является»: Священник призвал не ставить знак равенства между алкоголем и алкоголизмом

Ранее нарколог заявил об опасности распития спиртных напитков в жаркую погоду. Он пояснил, что и высокая температура, и алкоголь способствуют расширению сосудов. Когда эти факторы действуют вместе, их влияние усиливается, что может вызвать резкое падение давления. Кроме того, в жару опьянение наступает гораздо быстрее.