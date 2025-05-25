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Как зажглись «Огни Сибири» на набережной Новосибирска?

На Михайловской набережной вечером 24 мая собрались тысячи жителей столицы Сибири. В этот день прошел фестиваль «Огни Сибири». Каждый год в нем принимают участие команды из разных регионов России, которые радуют сибиряков ярким и эффектным огненным шоу. О том, как прошло мероприятие в 2025 году в фоторепортаже НДН.инфо.

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Первые выступления начались в 21:30. По данным организаторов, мероприятие объединило 230 пиротехников из разных регионов страны. Так, на сцене набережной можно было увидеть команды из Новосибирска, Томска, Барнаула, Красноярска, Железногорска, Новокузнецка, Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Архангельска, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Казани и других городов. Также выступили артисты из Академгородка.

Одними из самых эффектных стали командные выступления. Многие из команд осмысляли тему шаманизма. В основу представления они закладывали фольклорные истории о путешествиях шаманов в другие миры. Уже в завершении фестиваля тюменская команда показала действительно запоминающееся зрелище, в котором было всё: настоящий идол, много огня и сложная акробатика. Вячеслав Зубарев.