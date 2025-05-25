Как зажглись «Огни Сибири» на набережной Новосибирска?

На Михайловской набережной вечером 24 мая собрались тысячи жителей столицы Сибири. В этот день прошел фестиваль «Огни Сибири». Каждый год в нем принимают участие команды из разных регионов России, которые радуют сибиряков ярким и эффектным огненным шоу. О том, как прошло мероприятие в 2025 году в фоторепортаже НДН.инфо.