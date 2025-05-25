Как зажглись «Огни Сибири» на набережной Новосибирска?

Первые выступления начались в 21:30. По данным организаторов, мероприятие объединило 230 пиротехников из разных регионов страны. Так, на сцене набережной можно было увидеть команды из Новосибирска, Томска, Барнаула, Красноярска, Железногорска, Новокузнецка, Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Архангельска, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Казани и других городов. Также выступили артисты из Академгородка.
Одними из самых эффектных стали командные выступления. Многие из команд осмысляли тему шаманизма. В основу представления они закладывали фольклорные истории о путешествиях шаманов в другие миры. Уже в завершении фестиваля тюменская команда показала действительно запоминающееся зрелище, в котором было всё: настоящий идол, много огня и сложная акробатика. Вячеслав Зубарев.