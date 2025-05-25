«За пределами современных научных знаний»: в Гидрометцентре прокомментировали прогноз о самом жарком лете

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, нет специальных методов экстремального прогнозирования в метеорологии. Поэтому информация о том, что лето 2025 года станет самым жарким в истории, не соответствует действительности.
«Появляются сообщения в СМИ о необычайно жарком, самом жарком лете в России. В принципе не существует методов прогнозирования экстремальной погоды летом. Самое жаркое или самое холодное — это за пределами современных научных знаний», — подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС.
Если кто-то начинает настаивать на том, что лето 2025 года будет самым жарким, Вильфанд советует уточнить у спикера, откуда он взял данный метод прогноза и где именно с ним можно познакомиться.
Как KP.RU писал ранее, синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец опроверг заявление о невероятно жарком лете 2025 года. Эксперт утверждает, что предстоящее лето, именно на Русской равнине, согласно его прогнозу, будет всего лишь на один-два градуса теплее нормы.