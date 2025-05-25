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Реестр злостных неплательщиков заработал в Новосибирске

Информация доступна на сайте ФССП.

Источник: Freepik

25 мая 2025 года в Новосибирской области, как и по всей России, заработал реестр злостных неплательщиков. Информацию можно посмотреть на официальном сайте ФССП.

На главной странице появился раздел «Злостные неплательщики алиментов». Пройдя по ссылке, открывается форма, в которой необходимо указать территориальные органы, фамилию и имя.

Отмечается, что ни на каких других сайтах реестра нет — он является составной частью банка данных исполнительных производств.

В списки включают тех, кто ранее привлекался к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание своих детей. Информация общедоступна. Должник будет в реестре, пока не погасит задолженность.