Реестр злостных неплательщиков заработал в Новосибирске

25 мая 2025 года в Новосибирской области, как и по всей России, заработал реестр злостных неплательщиков. Информацию можно посмотреть на официальном сайте ФССП.
На главной странице появился раздел «Злостные неплательщики алиментов». Пройдя по ссылке, открывается форма, в которой необходимо указать территориальные органы, фамилию и имя.
Отмечается, что ни на каких других сайтах реестра нет — он является составной частью банка данных исполнительных производств.
В списки включают тех, кто ранее привлекался к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание своих детей. Информация общедоступна. Должник будет в реестре, пока не погасит задолженность.