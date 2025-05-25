Минобразования: на репетиционном экзамене ребята подтвердили свои отметки

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На репетиционном экзамене ребята подтвердили свои отметки. Об этом рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
«Результаты, которые показали наши выпускники на репетиционном экзамене, коррелируют в основном с их четвертными отметками, которые были на тот момент», — отметил Сергей Пищов.
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Первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома Татьяна Савич добавила, что в Брестской области четыре региональных вуза являются пунктами проведения ЦЭ и ЦТ. «Репетиции — это тоже своеобразная профориентация. Я разговаривала в этом году на репетиции с ребятами, которые сдавали биологию, химию. Они говорят, что до последнего не могли определиться, но, посетив вуз, они точно решили, что хотят поступать именно в этот университет. В частности, было по техническому университету так», — отметила она.
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Татьяна Савич сказала, что была на репетиционном экзамене от начала и до конца, чтобы посмотреть, когда начнут выходить первые абитуриенты. «Первый ребенок вышел через 40 минут. Я у него спросила, справился ли он со всеми заданиями. Он сказал, что да, справился со всеми. При этом абитуриент добавил, что для него не столь важно было выполнить все задания, сколько посмотреть, как заполнить бланк ответа, посмотреть, какая атмосфера, и так далее. То есть он пошел для себя несколько с иной установкой», — рассказала представитель Брестской области. -0-
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