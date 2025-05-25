Минобразования: на репетиционном экзамене ребята подтвердили свои отметки

Татьяна Савич сказала, что была на репетиционном экзамене от начала и до конца, чтобы посмотреть, когда начнут выходить первые абитуриенты. «Первый ребенок вышел через 40 минут. Я у него спросила, справился ли он со всеми заданиями. Он сказал, что да, справился со всеми. При этом абитуриент добавил, что для него не столь важно было выполнить все задания, сколько посмотреть, как заполнить бланк ответа, посмотреть, какая атмосфера, и так далее. То есть он пошел для себя несколько с иной установкой», — рассказала представитель Брестской области. -0-