Мусаев: Семак сразу после матча поздравил «Краснодар» с чемпионством

«Сергей Богданович позвонил сразу после матча. Это говорит о нем как о большом человеке, который умеет принимать поражения. Мне было очень приятно. Наверное, это самый запоминающийся звонок», — сказал Мусаев на YouTube-канале «Коммент. Шоу».