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Мусаев: Семак сразу после матча поздравил «Краснодар» с чемпионством

По словам главного тренера кубанской команды, главный тренер петербургского «Зенита» позвонил ему.

Источник: Аргументы и факты

Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак поздравил по телефону главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева с тем, что кубанская команда впервые стала чемпионом в Российской премьер-лиге.

«Сергей Богданович позвонил сразу после матча. Это говорит о нем как о большом человеке, который умеет принимать поражения. Мне было очень приятно. Наверное, это самый запоминающийся звонок», — сказал Мусаев на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Матч, определивший чемпиона страны, состоялся накануне. «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0 в 30-м, последнем, туре РПЛ и таким образом на одно очко опередил «Зенит», становившийся чемпионом шесть предыдущих сезонов.