Белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая

В Беларуси водители обязаны ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая, воскресенья.
Так, согласно Правил дорожного движения Беларуси водители с 25 мая должны включать фары днем. Это необходимо для привлечения внимания к дорожной безопасности несовершеннолетних, а также для предотвращения ДТП, где могут пострадать юные пешеходы.
Водители, которые не включат фары или дневные ходовые огни в светлое время суток, могут получить штраф до трех базовых величин, что в мае 2025-го равняется сумме в 126 белорусских рублей.
Традиционная спецакция ГАИ «Внимание — дети!» будет проходить в период с 25 мая по 5 июня.
Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.