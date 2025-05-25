Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая

ГАИ обязала ездить с включенными фарами в Беларуси с 25 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси водители обязаны ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая, воскресенья.

Так, согласно Правил дорожного движения Беларуси водители с 25 мая должны включать фары днем. Это необходимо для привлечения внимания к дорожной безопасности несовершеннолетних, а также для предотвращения ДТП, где могут пострадать юные пешеходы.

Водители, которые не включат фары или дневные ходовые огни в светлое время суток, могут получить штраф до трех базовых величин, что в мае 2025-го равняется сумме в 126 белорусских рублей.

Традиционная спецакция ГАИ «Внимание — дети!» будет проходить в период с 25 мая по 5 июня.

Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.