В Красноярске продолжаются «раскопки» на Дубровинского

Чтобы объехать перекрытый участок со стороны Николаевского моста, придется ехать по Диктатуры Пролетариата, затем по Урицкого и выезжать на Перенсона. А вот тем, кто едет по Ленина со стороны Зелёной Рощи, повезло больше — они смогут проехать по своей улице.