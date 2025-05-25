В Красноярске продолжаются «раскопки» на Дубровинского

Улица Дубровинского в Красноярске снова в «раскопках».
Коммунальщики продолжают обновлять теплосети, и теперь второй этап работ добрался до пересечения с улицей Кирова. Чтобы жизнь автомобилистам не казалась малиной, движение на этом участке перекрыли.
Но не стоит паниковать! Городские власти придумали, как объехать проблемное место. По улицам Урицкого (от Диктатуры Пролетариата до Перенсона) и Кирова (от Карла Маркса до Дубровинского) сделали одностороннее движение. А чтобы никто не запутался, на перекрестке Урицкого и Кирова установили новенький светофор.
Придется немного потерпеть и тем, кто просто проезжает мимо: на самой Дубровинского (от дома № 106 до Кирова), а также возле домов № 100 по Дубровинского и № 2 по Перенсона, проезжую часть сделали уже.
Чтобы объехать перекрытый участок со стороны Николаевского моста, придется ехать по Диктатуры Пролетариата, затем по Урицкого и выезжать на Перенсона. А вот тем, кто едет по Ленина со стороны Зелёной Рощи, повезло больше — они смогут проехать по своей улице.
В мэрии Красноярска предупреждают: все эти ограничения продлятся до 22:00 25 июня. Так что запасайтесь терпением, выбирайте объездные пути и следите за знаками!
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