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В Волгограде временно приостановили движение 6 трамвайных маршрутов

Начиная с этого воскресенья в областном центре временно перестали курсировать трамвайные маршруты №№ 2, 4, 5, 6, 7, 10. На время реконструкции трамвайной линии будет запущен компенсационный автобусный маршрут и усилена работа троллейбусов.

Как сообщает администрация Волгограда, с 25 мая в Центральном, Дзержинском и Ворошиловском районах областного центра на время реконструкции трамвайной линии временно изменится схема маршрутов.

Так, в прежних границах будут курсировать маршруты № 3 и № 12, их усилят дополнительным подвижным составом, чтобы интервал составлял не более 5 минут.

Маршрут № 1 будет обслуживать направление ул. Ким — ул. Мончегорская, а маршрут № 2 временно заменит компенсационный автобусный маршрут № 2а.

Также известно, что на троллейбусный маршрут № 10 выйдут 2 дополнительные единицы подвижного состава, они будут курсировать от Жилгородка до остановки «Детский центр».

Источник: администрация Волгограда

Помимо этого, с 26 мая электробус № 15 станет по будням ходить в границах ул. Тополевая — Жилгородок, по выходным вернется привычный его режим работы.