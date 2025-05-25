В Волгограде временно приостановили движение 6 трамвайных маршрутов

Как сообщает администрация Волгограда, с 25 мая в Центральном, Дзержинском и Ворошиловском районах областного центра на время реконструкции трамвайной линии временно изменится схема маршрутов.
Так, в прежних границах будут курсировать маршруты № 3 и № 12, их усилят дополнительным подвижным составом, чтобы интервал составлял не более 5 минут.
Маршрут № 1 будет обслуживать направление ул. Ким — ул. Мончегорская, а маршрут № 2 временно заменит компенсационный автобусный маршрут № 2а.
Также известно, что на троллейбусный маршрут № 10 выйдут 2 дополнительные единицы подвижного состава, они будут курсировать от Жилгородка до остановки «Детский центр».
Помимо этого, с 26 мая электробус № 15 станет по будням ходить в границах ул. Тополевая — Жилгородок, по выходным вернется привычный его режим работы.