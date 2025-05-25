Около 2 тысяч хабаровчан пробежали полумарафон «ЗаБег.РФ» в честь 80-летия Победы

В Хабаровске прошел масштабный полумарафон «ЗаБег.РФ/One Run», на котором около 2 тысяч спортсменов стартовали в честь победы в Великой Отечественной войне. Вместе с губернатором участники пробежали по Карла Маркса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для желающих подготовили четыре дистанции — 1, 5, 10 и 21,1 километров. Лучших атлетов отметили наградами: преодолев самый продолжительный путь, отличился Армен Давтян со временем 01:09:25. За ним, но в женском зачете, первенство одержала Наталья Сергеева, чей результат — 01:20:42. Глава края наравне со спортсменами миновал 5 километров в своей возрастной категории и занял третье место.
«Хабаровск претендует на столицу бега нашей страны! Сегодня мы вспоминаем 80-летие Победы, наша страна ведет специальную военную операцию. Поэтому наш забег мы посвящаем ребятам, которые сейчас защищают нашу Родину на ее дальних рубежах. А мы здесь, на Востоке, будем поддерживать их и делами, и спортом», — заявил Дмитрий Демешин.
Жители Хабаровска намерены получить статус «Беговой столицы России», обойдя прошлого победителя, Магадан. Одновременно с городами Дальнего Востока порядка 180 тысяч россиян со всей страны и 25 государств присоединились к полумарафону. Среди участников были Китай, Бразилия, Египет, Сербия, Белоруссия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Венесуэла, Индия, Иордания и другие.