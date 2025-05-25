Около 2 тысяч хабаровчан пробежали полумарафон «ЗаБег.РФ» в честь 80-летия Победы

«Хабаровск претендует на столицу бега нашей страны! Сегодня мы вспоминаем 80-летие Победы, наша страна ведет специальную военную операцию. Поэтому наш забег мы посвящаем ребятам, которые сейчас защищают нашу Родину на ее дальних рубежах. А мы здесь, на Востоке, будем поддерживать их и делами, и спортом», — заявил Дмитрий Демешин.