Делай то, что по душе, на своем стальном коне: 30 зрелищных и зажигательных фото с открытия мотосезона в Новосибирске

В эту субботу в Новосибирске возле ТЦ «Нордмолл» собрались сотни мотоциклистов. А потом они ровно в 14:23 торжественной колонной проехали по городу, привлекая внимание прохожих громкими моторами и флагами. Хотя даже если бы флагов и не было, время старта в 14:23 показал бы любому, кто любит мотоциклы, что это легендарные «Ночные волки» открыли мотосезон 2025 года. Для них это число значит не меньше, чем 1138 для любителей творчества Джорджа Лукаса. Но давайте лучше сами взглянем на то, как это было: кто приехал в Новосибирск на открытие сезона, как «волки» ехали по городу и где продолжили праздновать.