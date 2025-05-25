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При атаке дрона ВСУ пострадало здание администрации Новой Каховки

При ударе украинского беспилотника были разрушены оконные проёмы и выбиты панели.

Источник: Аргументы и факты

Здание администрации города Новая Каховка Херсонской области получило повреждения в результате атаки украинского беспилотника, сообщили власти городского округа.

Отмечается, что ранения людей удалось избежать. При атаке были разрушены оконные проёмы и выбиты панели. Кроме того, пострадала внутренняя отделка строения.

Напомним, в середине апреля ВСУ также атаковали здание администрации Новой Каховки. Украинские боевики сбросили с дрона взрывоопасный предмет. В результате нападения были повреждены фасад, входные двери и остекление здания.