Боец ВСУ сдался в плен спустя полтора часа после отправки в зону СВО

Боец ВСУ Сергей Гончаров рассказал в беседе с РИА «Новости», что его пребывание на фронте ограничилось всего полутора часами. По его словам, после получения повестки он прошёл медкомиссию и был оперативно призван. Пройдя краткую подготовку, его направили в бригаду и сразу доставили на линию боевого соприкосновения. Однако проведя на позиции всего около полутора часов, он оказался в плену.