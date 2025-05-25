Аварийную подпорную стену у лицея № 12 в Новосибирске отремонтируют в течение месяца

В Новосибирске утвердили график и смету на реконструкцию подпорной стены возле лицея № 12. Ранее, в феврале этого года, в ограждении спортивной площадки лицея выявили трещину, что повлекло за собой объявление режима повышенной готовности.
Администрация заявила о демонтаже аварийной конструкции, поддерживающей грунт на склоне. По информации BFM-Новосибирск, демонтаж подпорной стены подходит к концу, и на площадку доставляют стройматериалы.
Согласно тендерной документации, опубликованной в конце марта, стоимость восстановления лицея № 12 оценивается в 23,2 миллиона рублей. Финансирование обеспечивается из городского и областного бюджетов. Подрядчик уже выбран, и ему предстоит завершить работы по реконструкции подпорной стены к 25 июля 2025 года.