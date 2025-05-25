В Крыму клубнику проверили на пестициды и нитраты

Надзор осуществляется в отношении всех хозяйствующих субъектов республики, за исключением личных подсобных хозяйств. В прошлом году было отобрано 270 проб разной продукции по всей территории Крыма. Из этого количества превышение норм нитратов было выявлено в 44-х, что составляет менее 20%. В этом году специалисты собрали 70 проб в разных тепличных хозяйствах республики: томатов, огурцов и клубники. Нарушений не обнаружено. Как отметили сотрудники Россельхознадзора, одно и то же хозяйство может проверяться несколько раз, чтобы убедиться в качестве всего урожая. Иван Шерстюк также добавил, что в этом году впервые запланирована инвентаризация виноградных насаждений. Эту работу необходимо провести в течение двух лет.