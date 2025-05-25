В Крыму клубнику проверили на пестициды и нитраты

Погодные условия сказались на созревании ягоды и цене. Для клубники необходимы удобрения, чтобы она получилась крупной и сладкой. Главное, чтобы их не было слишком много.
За безопасностью продукции следит отдел земельного контроля и надзора по Республике Крым и городу Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Пробы с полей.
С началом урожайного сезона у Россельхознадзора начинается «горячая» пора. Сейчас его сотрудники заняты проверками тепличных хозяйств, поскольку из-за погодных условий клубника открытого грунта еще не созрела. Регулярный мониторинг соблюдения норм применения пестицидов и агрохимических веществ хозяйствующими субъектами проводят по мере созревания продукции: проверку на безопасность пройдут также черешня, слива, персик, яблоки и другая сельскохозяйственная продукция — и так до ноября.
В мае сотрудники ведомства взяли образцы клубники в тепличном хозяйстве в селе Холмовка Бахчисарайского района. Задача — выяснить, нет ли в продукции превышения допустимой концентрации пестицидов и агрохимикатов. Как отметил производитель, несмотря на поздние сроки сбора, урожай в теплице не пострадал в отличие от хозяйств, выращивающих клубнику в открытом грунте. Правда, морозы «отыгрались» на форме плодов: в этом году нестандартных форм больше, чем обычно. А покупателю нужна ровная и красивая ягода.
Сотрудники Россельхознадзора при проверке визуально разделили территорию теплицы на четыре условных сектора. Из каждого собрали по килограмму спелых ягод, сложили в специальные сейф-пакеты, запечатали и передали образцы на анализ в лаборатории Азово-Черноморского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. Клубнику проверяют по трем основным критериям: на содержание нитратов, тип (вид) используемых пестицидов и агрохимикатов — важно, чтобы подходил именно для клубники, а также на остаточные количества этих веществ — они не должны превышать установленные нормы.
Как отмечают специалисты, нитраты в норме содержатся в любой сельскохозяйственной продукции. Они являются основным элементом питания растений, поскольку в них входит азот — важный строительный материал любого растения. Небольшой уровень нитратов безопасен для человека, но в случае превышения допустимой концентрации они могут вызвать отравление.
На точность результата влияет правильность забора проб. Самые показательные анализы получаются в том случае, если брать продукцию прямо на поле или в теплице.
— При выявлении одного или нескольких нарушений принимаются незамедлительные меры, — рассказал начальник отдела земельного надзора по Республике Крым и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Иван Шерстюк. — Мы составляем протокол и отправляем в Роспотребнадзор, где проводится еще одна проверка. Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности.
Результаты проверки в хозяйстве показали, что клубника соответствует требованиям безопасности: не установлено превышение предельно допустимых показателей пестицидов и нитратов.
Надзор осуществляется в отношении всех хозяйствующих субъектов республики, за исключением личных подсобных хозяйств. В прошлом году было отобрано 270 проб разной продукции по всей территории Крыма. Из этого количества превышение норм нитратов было выявлено в 44-х, что составляет менее 20%. В этом году специалисты собрали 70 проб в разных тепличных хозяйствах республики: томатов, огурцов и клубники. Нарушений не обнаружено. Как отметили сотрудники Россельхознадзора, одно и то же хозяйство может проверяться несколько раз, чтобы убедиться в качестве всего урожая. Иван Шерстюк также добавил, что в этом году впервые запланирована инвентаризация виноградных насаждений. Эту работу необходимо провести в течение двух лет.
Солнечная ягода.
Выращивать клубнику в открытом грунте сложнее, но полезнее. Это мнение нутрициолога Инны Магеря.
— В ста граммах клубники содержится большое количество витамина С. Но хочу обратить внимание, что этим богатством обладает клубника, выращенная на земле под прямыми лучами солнца. И чем краснее ягода, тем она полезнее.
Клубника содержит клетчатку, которая не усваивается организмом. Но самое важное свойство клетчатки — это ее способность положительно влиять на пищеварение. Кроме того, клубника — источник необходимого нам калия.
— Вы любите клубнику за вкус, а она создана работать на весь организм, — продолжает удивлять Инна. — Например, сокращает риск развития рака (как и все красные овощи и фрукты), защищает клетки от разрушения, полезна для сердца. Ягода содержит биофлавоноиды, которые обладают антиоксидантными свойствами. А еще у клубники низкий гликемический индекс — это значит, что она предотвращает накопление жиров и не способствует резкому повышению уровня сахара в крови. Это делает ее безопасной для людей с диабетом.
Несмотря на то, что клубника низкокалорийна, не надо думать, что ее можно есть килограммами и не поправляться. Все фрукты и ягоды содержат глюкозу, фруктозу. Важно не наедаться ими на голодный желудок — это только раззадорит аппетит: обманчивое чувство сытости, благодаря тому, что в клубнике много воды и клетчатки, быстро сменится чувством голода.
— Если мы решили съесть фрукт или ягоду отдельно от основного приема пищи, у нас случится скачок сахара в крови, — предупреждает нутрициолог. — И если постоянно подвергать свой организм такому стрессу, то это может привести к инсулинорезистентности, а в дальнейшем — к сахарному диабету. Поэтому моя рекомендация: любые фрукты, ягоды включать в рацион вместе с основным приемом пищи. Или за 20 минут до еды.
Что касается первого знакомства ребенка с клубникой, то вводить ее в прикорм лучше после того, как он уже попробовал овощи — где-то с 6−8 месяцев. Возможно и раньше, все зависит от того, когда родители начали прикорм.
— Знакомство с клубникой начинаем аккуратно, — рекомендует Магеря. — Сначала даем на пробу пару ягодок. Смотрим, как организм реагирует на деликатес. Очень важно употреблять сезонные фрукты. То есть не искушаться на клубнику в январе, если вы живете в России, а дождаться ее урожая в мае. Приведу пример. Не у всех людей усваивается авокадо, хотя оно очень полезно. А все потому, что изначально нам этот плод чужд. Авокадо лучше усваивается у жителей тех регионов, где оно выращивается.
Не всегда высыпания на коже говорят о том, что у ребенка аллергия на ягоду. Возможно, ее просто плохо помыли. Нутрициолог Инна Магеря, как мама двоих детей, дает совет, как правильно обрабатывать клубнику, другие ягоды и овощи перед едой.
— Я кладу продукт в миску с водой и добавляю одну чайную ложку соды с расчетом на один литр воды. И оставляю так на 5−10 минут. Затем перекладываю в дуршлаг и хорошо промываю под проточной водой. Таким образом мы удаляем с продуктов грязь, бактерии, пестициды. Промытую клубнику лучше сразу съесть, не оставлять в холодильнике, потому что она быстрее испортится.