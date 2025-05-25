Умерла чилийская актриса из «Дикого пляжа» Тересита Рейес

Скончалась известная чилийская актриса Тересита Рейес, которая была популярна благодаря своим ролям в кино, сериалах и теленовеллах. Об этом сообщила семья актрисы.
По информации TVN, Тересита Рейес ушла из жизни 24 мая. У неё был диагностирован рак. Недавно она перенесла сложную операцию и была выписана из больницы, но вскоре снова попала туда из-за распространения метастазов на почки и сердце.
Мария Тересита де Хесус Рейес родилась в 1950 году. Её мать имела арабские корни. Тересита начала сниматься в кино в начале 1980-х годов. В её фильмографии более ста работ. Среди них — «Дикий пляж», «Меня зовут Лара», «Красивые и смелые», «Мачо», «Хиппи», «Плохие девчонки», «Мятежное сердце» и «Вместо неё».
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