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В июне жители Ростовской области будут отдыхать четыре выходных дня подряд

Жители Ростовской области будут отдыхать четыре дня подряд, с 12 по 15 июня.

Источник: Комсомольская правда

Четыре дня подряд будут отдыхать жители Ростовской области в середине июня 2025 года. Об этом можно судить по производственному календарю.

Речь идет о праздниках и выходных днях: 12 июня — День России, на 13 июня перенесли мартовский праздничный день, а 14 и 15 июня обычные выходные дни.

Добавим, остальные выходные в июне выпадают на 1, 7, 8, 21, 22, 28, 29 число. В целом же в 2025 году планировали 247 рабочих дней, а также 118 выходных и праздников.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали аномально жаркий июнь в Ростовской области.

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