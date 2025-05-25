В июне жители Ростовской области будут отдыхать четыре выходных дня подряд

Четыре дня подряд будут отдыхать жители Ростовской области в середине июня 2025 года. Об этом можно судить по производственному календарю.
Речь идет о праздниках и выходных днях: 12 июня — День России, на 13 июня перенесли мартовский праздничный день, а 14 и 15 июня обычные выходные дни.
Добавим, остальные выходные в июне выпадают на 1, 7, 8, 21, 22, 28, 29 число. В целом же в 2025 году планировали 247 рабочих дней, а также 118 выходных и праздников.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали аномально жаркий июнь в Ростовской области.
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