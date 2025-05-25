«Важен режим»: Психолог объяснила, как снизить стресс перед ЕГЭ

«Выпускники в экзаменационный период чаще всего сталкиваются со стрессом и тревогой. Причин их возникновения — множество. У кого-то, например, есть расхождения в выборе места поступления, и противоположные мнения с родителями по этому поводу. Другие дети боятся не соответствовать ожиданиям матери или отца, не сдать экзамены так, как хотелось бы», — отметила эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».